საუკეთესო წიგნები საახალწლო არდადეგებისთვის

საახალწლო არდადეგებზე ბევრ ადამიანს უყვარს სახლში თბილად ყოფნა.ზამთარში სახლში ყოფნას კი საოცრად უხდება ცხელი ჩაი, კარგი ფილმი და საინტერესო წიგნი.და, თუ წიგნის შინაარსი ამინდის შესაფერისია, ეს საოცარ ორგანულობას შესძენს თქვენი და ამ წიგნის გმირების მეგობრობას.სწორედ ამიტომ, დღეს, Vivusge -ს ბლოგი გიამბობთ იმ წიგნების შესახებ, რომლებსაც დიდი რეიტინგი აქვთ და თანაც მათი სიუჟეტი ზამთარში ვითარდება.გაყიდვების რაოდენობის მიხედვით, ზემოაღნიშნულ კრიტერიუმებს ყველაზე მეტად აკმაყოფილებს შემდეგი წიგნები:The Winter Baby: Can she find a homefor Christmas? / ზამთრის შვილი: შეძლებს ის სახლის პოვნას საშობაოდ?ეს გახლავთ 2017 წლის ყველაზე პოპულარული საგა, რომლის ავტორიც შეილა ნიუბერია.წიგნი გვიამბობს 17 წლის მარტოხელა დედაზე, რომელსაც უცხო ოჯახი შეიფარებს.ონლაინ მაღაზიებში, ამ წიგნის საფასური გახლავთ 3,49 ფუნტი სტერლინგი.Secrets of Winter: A Shine a light book / ზამთრის საიდუმლოებები: ნათება, შუქი, წიგნიეს არის წიგნი, რომელიც გვიამბობს საოცარი ცხოველებისა და ზამთარში მათი ცხოვრების შესახებ.აღნიშნული ნაწარმოების ავტორები არიან: ქერონ ბრაუნი და ჯეორჯინა თიი.ონლაინ მაღაზიებში ამ წიგნის მინიმალური საფასური გახლავთ 6,11 ფუნტი სტერლინგი, მაქსიმალური კი 35,66 ფუნტი სტერლინგი. ფასის ოდენობა დამოკიდებულია წიგნის ფურცლისა და ყდის ხარისხზე.Winter on the Mersey / მერსეის ზამთარიშეფასებებს თუ დავუჯერებთ, ეს ნაწარმოები გახლავთ საგა, რომელიც გულს გაგითბობთ.წიგნი გვიამბობს ახალგაზრდა ქალის დრამატული ისტორია.მთავარი გმირი ძალზედ დაკავებული იყო და რომანტიკისთვის არ ეცალა, თუმცა მშობლიურ ქალაქში დაბრუნების შემდეგ ის ხვდება მამაკაცს, რომელიც მის წარსულში უკვე არსებობდა და სწორედ ამ შეხვედრით იწყება ისტორია, რომლის კითხვაც ძალიან სასიამოვნო გახლავთ.Winter on the Mersey -ის ავტორია ანი გრუვსი.ინტენერ მაღაზიებში წიგნის მინიმალური საფასური კი 3,99 ფუნტი სტერლინგია.და ბოლოს, გეტყვით იმასაც, რომ კარგი წიგნების შესაძენი თანხის არქონის შემთხვევაში, თქვენ შეგიძლიათ მიმართოთ მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია 4finance -ს ბრენდს vivus ge.აქ ხელმისაწვდომია 100 -დან 1200 ლარამდე ოდენობის სწრაფი ონლაინ სესხები.თანხის მისაღებად საკმარისია, რომ ეწვიოთ ვებგვერდს vivus ge და შეავსოთ ონლაინ განაცხადი სესხზე.კრედიტის დამტკიცების შემთხვევაში, ფულს პირად საბანკო ანგარიშზე ერთ წუთში მიიღებთ.