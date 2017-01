რას წერენ ვერა ბრეჟნევას ქართული სიმღერით აღშფოთებული და აღფრთოვანებული ქართველები "ფეისბუქზე"

მოისმინეთ ვერა ბრეჟნევას "ჩიტო-გვრიტო"

მოისმინეთ ვერა ბრეჟნევას ჩიტო-გვრიტო

Advertisement You must have Flash Player installed in order to see this player.