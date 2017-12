"მიშა, გამაგრდი!" - ხატია ბუნიათიშვილი მიხეილ სააკაშვილს "ფეისბუქიდან" ამხნევებს

პიანისტი ხატია ბუნიათიშვილი საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს და ოდესის ყოფილ გუბერნატორს "ფეისბუქის" პირადი გვერდიდან ამხნევებს.ბუნიათიშვილი სააკაშვილის დაკავების ამსახველ ფოტოსა და ორენოვან ტექსტს აქვეყნებს, რომელშიც პოლიტიკოსს მიმართავს: "Stay strong, Misha! You have to win because you are right! (მიშა შენ უნდა გაიმარჯვო, რადგან შენ მართალი ხარ) მიშა, გამაგრდი! ყველაფერი კარგად იქნება! სამართალი გაიმარჯვებს!" - წერს პიანისტი ფეისბუქის პირად გვერდზე.სააკაშვილი დღეს კიევში საკუთარ სახლში დააკავეს. ოდესის ყოფილი გუბერნატორი და საქართველოს ექს-პრეზიდენტი უკრაინის სპეცდანიშნულების რაზმმა საკუთარი სახლიდანგამოიყვანა. სააკაშვილის ბინაში ჩხრეკას უკრაინის გენერალური პროკურატურა და უსაფრთხოების სამსახური დილიდან ატარებდა.უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, მიხეილ სააკაშვილი დაკავებულია უკრაინის სისხლის სამართლის კოდექსის 256-ე მუხლით წარმოებაში არსებულ საქმეზე. აღნიშნული მუხლი 3-5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს და ეხება დანაშაულებრივი ჯგუფისთვის დახმარების გაწევას და მათი დანაშაულებრივი საქმიანობის დაფარვას.