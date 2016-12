JAY-JAY JOHANSON // DAVID AUGUST @ SPACEHALL

საახალწლო დღეებში პროექტი „მუზამე“ და SPACEHALL დატვირთულ სადღესაასწაულო რეჟიმზე გადადის. 31-ის ღამეს, ვისაც ცოცხალი მუსიკა მოგენატრათ, JAY-JAY JOHANSON-ისა და ქართველი არტისტების მოსმენას შეძლებთ, 1 და 7 იანვარს კი საქართველოს DAVID AUGUST და MAGDA ეწვევიან.31 დეკემბერს ექსპერიმენტულ პროექტ “მუზამეს“ ფარგლებში SPACEHALL-ს შვედი მუსიკოსი, JAY-JAY JOHANSON-ი ეწვევა.JAY-JAY-მ 20-წლიანი კარიერის განმავლობაში სახელი სპეციფიკური ვოკალითა და პოპის, ელექტრონული მუსიკის, თრიფ-ჰოფისა და საორკესტრო არანჟირების სინთეზით გაითქვა. მის ანგარიშზე 10 სტუდიური ალბომია. JAY-JAY-ს ვოკალი კი მსმენელში სენტიმენტალურ ემოციებს აღძრავს. ამ დროისთვის ბოლო დისკი, „Opium”2015 წელს გამოუშვა.მუსიკოსი საქართველოს მეორედ სტუმრობს.JOHANSON-თან ერთად ახალი წლის ღამეს მსმენელის წინაშე წარდგება ქართული პროექტი, The Bearfox - ალტერნატიული ინდი-როკ ჯგუფი. მათი პირველი ალბომი 2014 წელს გამოვიდა და მალევე მოიპოვა პოპულარობა ქართველ მსმენელში.31-ის ღამეს შეძლებთ მუსიკოსის, პოეტისა და სამოქალაქო აქტივისტის, ეკო დეისაძის მოსმენას. არტისტი საკუთარი შემოქმედებითაქტუალურ სოციალურისაკითხებს აკეთებს ეხმაურება და პოპის, ალტერნატიური და ელექტრონული მუსიკის კომბინაციას ქმნის.ახალი წლის ივენთზე SPACEHALL-ის სცენა დაეთმობა პროექტს MOKUMOKU. მათი დებიუტი 2014 წელს შედგა, თუმცა 2 წლის განმავლობაში დუო ბენდად გარდაიქმნა და ჰიპ-ჰოპისა და თრიფ-ჰოიპს ნაზავს ფანქისა და ინდასტრიალის ელემენტები შემატა.31 დეკემბრის ღამეს ივენთი სტარტს 1 საათზე აიღებს.1 იანვარს SPACEHALL-ი David August-ს უმასპინძლებს.თანამედროვე ელექტრონული სცენის ვარსკვლავი დიჯეი სეტით წარდგება მსმენელის წინაშე. დიჯეისა და პროდიუსერს საერთაშორისო აღიარება ლეიბლ Dynamic-ზე გამოშვებულმა EP-იმ, Instant Harmony-მ მოუტანა. ტრეკებმა Hamburg is for Lovers და You Got to Love Me მუსიკოსი საერთაშორისო დონის არტისტად აქცია.2013 წელს კონცეპტლუარული ალბომის, Times-ის გამოშვების შემდეგ David August-მა შემოქმედებაში ინსტრუმენტული მუსიკისა და საკუთარი ვოკალის გამოყენება დაიწყო. 2014 წელს ის ონლაინ გამოცემამ, Resident Advisor-მა, 5საუკეთესო ლაივ შემსრულებელთა სიაში შეიყვანა.7 იანვრის ღამეს SPACEHALL-ში შეკრებილი მსმენელი ცნობილპოლონელ დიჯეისა და პროდიუსერს MAGDA-ს მოისმენს. არტისტი დეტროიტში, ტექნოს სამშობლოში გაიზარდა. ის 1998 წელს ცნობილ ლეიბლს, M-NUS-ს შეუერთდა და მალევე გაითქვა სახელი. მისი შემოქმედება მრავალფეროვანი მუსიკალური ჟანრების მიქსითა და საშემსრულებლო ტექნიკით გამოირჩევა. MAGDA Marc Houle-თან და Troy Pierce-თან ერთად ლეიბლ Items & Things მფლობელია. მისი დისკოგრაფია ლეგენდარული Plastickman-ისა და Depeche Mode-ის რემიქსებს აერთიანებს. ტრეკები Your Love Attack, Breakout და Lost In Time წლების განმავლობაში არ კარგავს აქტუალობას.ივენთი სტარტს 23:00 საათზე აიღებს.მისამართი: Dinamo Arena-ს ქვეშ, კლუბ BASSIANI-ს გვერდით.