საერთაშორისო განათლების გამოფენა

საგანმანათლებლო სააგენტო ELL 2017 წლის 25 მარტს 11 დან 18 საათამდე გიწვევთ სასტუმრო Radisson Blu Iveria საკონფერენციო დარბაზში გამოფენაზე - სწავლა საზღვარგარეთ ტოპ უნივერსიტეტებში, კოლეჯებსა და საზაფხულო სკოლებშიგამოფენაზე თქვენ მიიღებთ ინფორმაციას უშუალოდ უნივერსიტეტების კოლეჯებისა და საზაფხულო სკოლების წარმომადგენლებისგან შემდეგ პროგრამებზე• სასკოლო აკადემიური პროგრამები : GCSE, A-Level და IB;• საბაკალავრო , სამაგისტრო და სასტიპენდიო პროგრამები; UG, PG, International Diploma• პროფესიული სასერთიფიკატო მოკლევადიანი პროგრამები: Management & Business Administration, Marketing, Advertising & Public Relations, Finance & Financial Services, Legal Studies, ACCA, CIMA• ინგლისური ენის პროგრამები ( General, Intensive, PET, FCE, CAE, IELTS, TOEFL );• საზაფხულო სკოლების პროგრამები: დიდი ბრიტანეთი, ამერიკა, ირლანდია, გერმანია, საფრანგეთი, შვეიცარია, ესპანეთი, მალტა, კვიპროსი …- ი ელ ელ ი უზრუნველყოფს საუნივერსიტეტო/სასტიპენდიო აპლიკაციების შევსებას; საცხოვრებლის მოძიებას; სავიზო აპლიკაციების/დოკუმენტაციის მომზადებას; სწავლის პერიოდში მონიტორინგს და ა.შსასტიპენდიო პროგრამებიდან წამოდგენილი იქნება:- ნაწილობრივი სტიპენდიები ამერიკის (5,000-10,000დოლარი ), ბრიტანეთის (3,000 ფუნტი ), ლიტვის (10-20%) უნივერსიტეტებში- Brook House College ( Leicestershire, UK) და საგანმანათლებლო სააგენტო "ი ელ ელ" -ი 10-11 კლასის მოსწავლეებს სთავაზობს ორ 50%-იან სტიპენდიას A-Level ( 15,750ფუნტი ) ან Foundation (17,175 ფუნტი) პროგრამასა და A-Level საფეხბურთო აკადემიის პროგრამაზე.1 მარტიდან 31 მაისამდე ყველა სტუდენტი რომელიც ი ელ ელ -ის საშუალებით გააგზავნის მითითებულ უნივერსიტეტებში აპლიკაციას და დააკმაყოფილებს აუცილებელ მოთხოვნებს ( IELTS UKVI 5.5 ) ი ელ ელ ი სთავაზობს ნაწილობრივ სტიპენდიებს :University College Dublin- 6,980 ფუნტი; Lancaster University -6,990 ფუნტი; Keele University- 6,480 ფუნტიUniversity of Sheffield- 6,110 ფუნტი ;University of Sussex -5,550 ფუნტი ;University ofLeicester -5,130 ფუნტიKingston University -4,010 ფუნტი; Coventry University London Campus 3,850 ფუნტი და ა.შმონაწილე უნივერსიტეტები:ამერიკა: INTO Saint Louis University, USA;Pace University New York USA ;Northeastern University Boston, Seattle USA ;University of South Florida, USA;Colorado state University, USA;Oregon State University, USA;George Mason University, Washington DC, USA;Drew University, New York USA;American University Washington, USA;Adelphi University New York USA ; The University of Kansas USAდიდი ბრიტანეთი: University of Reading, UK ;MPW Colleges London, Cambridge, Birmingham ;Brooke House College, UK ;INTO University of Stirling , UK;City University London UK ;University of Westminster UK;Liverpool University UK;Kaplan International Pathways UK,USA;University Exeter, UK;University of East Anglia, UK; University of Manchester, UKევროპა: GISMA Business School , Germany ;Wittenborg University of Applied Sciences Netherlands, Austria ;ISM University of Management and Economics, Lithuania;Transport and telecommunication institute, Latvia ;European University Barchelona, Munich, Geneva, Montreux ; Vilnius University ,Lithuaniaრეგისტრაციის ლინკი :დასწრება თავისუფალია!დეტალური ინფორმაციისთვის მიმართეთ:საგანმანათლებლო სააგენტო ELL: ვაჟა ფშაველას 30ა, მესამე სართული, ოფისი 12, თბილისი 0177, საქართველო; ტელ/ფაქსი: (+995 32) 2 399246; ტელ: (+995 32) 2 391063 ; მობ: +995 599 504012 +995 599 248851

