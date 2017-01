"ნუტელაში” შემავალი ზეთი სიმსივნის წარმოქმნას უწყობს ხელს?

"ნუტელას" მწარმოებელი კომპანია "ფერერო" უარყოფს, რომ შოკოლადში გამოყენებული პალმის რძე სიმსივნის გავრცელებას უწყობს ხელს. მაისში საკვების სტანდარტების ევროპულმა სააგენტომ ოფიციალურად განაცხადა, რომ საკვები, რომელშიც ამ ზეთის შემადგენლობა შედის, ონკოგენურია. მათ გაფრთხილეს საზოგადოება, რომ ზეთის საშუალო სიხშირით მოხმარებაც კი ბავშვებს სიმსივნის გაჩენის რისკის ქვეშ აყენებდა.

პალმის რძე ასობით საკვებ პროდუქტში გამოიყენება, "კედბერის" შოკოლადებში, "ბენ ენდ ჯერის" და "კლოვერის" პროდუქციაში, მაგრამ დიდი ხმაური მხოლოდ ნუტელას ირგვლივ აგორდა. იტალიაში მაღაზიათა მრავალმა ქსელმა, მათ შორის უმსხვილესმა სუპერმარკეტმა "ქუპმა" ბოიკოტი გამოუცხადა "ნუტელას". ამის საპასუხოდ "ფერერომ" სარეკლამო კამპანია

"ფერერო" ამბობს, რომ პალმის რძე "ნუტელაში" არა ფასის, არამედ ხარისხის შესანარჩუნებლად გამოიყენება. მისი გამოყენებით შოკოლადის ტექსტურა უფრო ნაზი ხდება, მსგავს შედეგს კი სხვა ზეთების გამოყენება არ იძლევა. "როიტერის" გამოთვლებით, სხვა, მაგალითად მზესუმზირის ზეთით რომ დამზადდეს ნუტელა, მისი წარმოების ფასი 22 მილიონი დოლარით გაიზრდება.

მომზადებულია independent.co.uk-ს მიხედვით