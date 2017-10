დავირუსებული აპლიკაციები თქვენი ანგარიშიდან ფულს მოიპარავს

ვირუსი, რომელსაც მილიონობით ადამიანი იწერს, 50-ზე მეტი აპლიკაციის მიღმა იმალება, ინფორმაციას The Independent ავრცელებს.პროგრამას ExpensiveWall, რომელიც ინტერნეტმომხმარებლების ანგარიშებზე არსებულ თანხას ითვისებს, Google Play store-დან აპლიკაციის გადმოწერისას ავტომატურად აინსტალირებთ.Check Point-ის მკვლევარების ცნობით, ExpensiveWall დაახლოებით 4.2 მლნ ადამიანმა გადმოწერა.”ვირუსი მსხვერპლს არეგისტრირებს პრემიუმ მომსახურებებზე ისე, რომ ინტერნეტმომხმარებლებმა არაფერი იციან და თაღლითურად აგზავნის მოკლე ტექსტურ შეტყობინებებს, რითაც მომხმარებლების ანგარიშებზე ყალბ სერვისებს ააქტიურებს,” - აცხადებენ მკვლევარები.მათი ინფორმაციით, მოკლე ტექსტური შეტყობინების გააქტიურების შესახებ მომხმარებლებმა, უმეტეს შემთხვევაში, არაფერი იციან. ან - ვირუსი აჩვენებს მსხვერპლს ღილაკს Continue და მასზე დაწკაპუნების შემდეგ იგზავნება მოკლე ტექსტური შეტყობინება.ExpensiveWall მომხმარებლებისგან ითხოვს ბევრ რამეზე წვდომას, მათ შორის ინტერნეტსა და sms-ზე.Check Point აქვეყნებს აპლიკაციების სიას, რომელიც აღნიშნულ ვირუსს მალავს. ესენია:• I Love Fliter• Tool Box Pro• X WALLPAPER• Horoscope• X Wallpaper Pro• Beautiful Camera• Color Camera• Love Photo• Tide Camera• Charming Camera• Horoscope• DIY Your Screen• Ringtone• ดวง 12 ราศี Lite• Safe locker• Wifi Booster• Cool Desktop• useful cube• Tool Box Pro• Useful Desktop• ดวง 12 ราศี Lite• Horoscope2.0• Yes Star• Shiny Camera• Simple Camera• Smiling Camera• Universal Camera• Amazing Toolbox• Easy capture• Memory Doctor• Tool Box Pro• Reborn Beauty• Joy Photo• Fancy Camera• Amazing Photo• Amazing Camera• Super Wallpaper• DD Player• Fascinating Camera• Universal Camera• Cream Camera• Looking Camera• DD Weather• Global Weather• Love Fitness• Pretty Pictures• Cool Wallpapers• Beauty Camera• Love locker• Real Star• Magic Camera• Wonder Camera• Funny Camera• Easy Camera• Smart Keyboard• Travel Camera• Photo Warp• Lovely Wallpaper• Lattice Camera• Quick Charger• Up Camera• Photo Power• HDwallpaper• Wonderful Games• BI File Manager• Wallpapers HD• Beautiful Video-Edit your Memory• Wonderful Cam• useful cube• Ringtone• Exciting Games• Replica Adventure• GG Player• Love Camera• Oneshot Beautify• Pretty Camera• CuteCamera• Cartoon Camera-stylish, clean• Art Camera• Amazing Video• Fine Photo• Infinity safe• Magical Horoscope• Toolbox• Cute Belle• CartoonWallpaper• Ringtone• Best Camera• Colorful Locker• Light Keyboard• Safe Privacy• Enjoy Wallpaper• File Manager• Fancy locker• Cute Puzzle• Smile Keyboard• Vitality Camera• Lock Now• Fancy Camera• Useful Camera• Vitality Camera• Sec Transfer• Lock Now• Magic Filter• Funny Video• Amazing Gamebox• Super locker• Music Player