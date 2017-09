Welcome to Georgia! ტურიზმის ეროვნულ დაჯილდოებაში მონაწილეთათვის რეგისტრაცია გრძელდება 17 სექტემბრამდე

თუ თქვენი საქმიანობის სფეროა ტურიზმი ან მასპინძლობა, ხართ სასტუმროს, რესტორნის, ტურისტული სააგენტოს, ღვინის კომპანიის წარმომადგენელი, ფესტივალების და ტურისტული ღონისძიებების ორგანიზატორი, ფოტოგრაფი...... და ჯერ არ ხართ 2017 წლის ტურიზმის ეროვნული დაჯილდოების Welcome to Georgia!ს ნომინანტი, მაშინ გაქვთ კიდევ ერთ შანსი აირჩიოთ ნომინაცია და დარეგისტრირდეთ 17 სექტემბრამდე ვებ-გვერდზე www.awards-tourism.com ერთ კომპანიას შეუძლია დარეგისტრირდეს მაქსიმუმ ორ ნომინაციაში, რომელიც ყველაზე მეტად შეესაბამება მის ბიზნესს. განაცხადის შევსება შეუძლია საქართველოს ყველა რეგიონის კომპანიას, რომელიც დაარსებულია ან საქმიანობს საქართველოში:სასტუმროები, ჰოსტელები, აპარტამენტები, საოჯახო ტიპის საცხოვრებლები;ტურისტული სააგენტოები, ტუროპერატორები, ტურისტული ასოციაციები;ფესტივალები და ღონისძიებები;რესტორნები და კაფეები;ღვინის ქარხნები, ღვინის მარნები, ღვინის ბარები;მოგზაური ფოტოგრაფები;საგანმანათლებლო და ტრენინგ ცენტრები;ავიაკომპანიები და საინფორმაციო ცენტრები;კომპანიები, რომლებიც ფოკუსირებულნი არიან ტურიზმისა და მომსახურების სექტორზე;დამოუკიდებელი და უზადო რეპუტაცია Welcome to Georgia! ტურიზმის ეროვნული დაჯილდოების პროექტის მთავარი ღირებულებაა.ნომინანტების შეფასებას ახდენს პროფესიონალური ჟიური, რომელიც შედგება საერთაშორისო და ადგილობრივი ტურიზმის, კულტურისა და მომსახურეობის ბაზრის ექსპერტებისგან. დაჯილდოების პარტნიორი დამოუკიდებელი აუდიტორული კომპანია BDO საქართველო კი ახდენს ხმების დათვლას თითოეული ნომინატისთვის ინდივიდუალურად და ავლენს ფინალისტებს და გამარჯვებულებს თითოეულ ნომინაციაში. რაც ნიშნავს, რომ Welcome to Georgia! ტურიზმის ეროვნული დაჯილდოება არის მთლიანად გამჭირვალე და ყველა შედეგი ჟიურის შეფასებების შეჯერებით დაიდება.Welcome to Georgia! ტურიზმის ეროვნული დაჯილდოების ცერემონია 2015 წლიდან ტარდება საქართველოში და პროექტის მიზანია წაახალისოს ქართული ტურიზმისა და მასპინძლობის ინდუსტრია, ხელი შეუწყოს ამ სფეროში მომუშავე კომპანიებისა და ბრენდების ცნობადობის გაზრდას და უკეთ წარმოაჩინოს საქართველო საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე.პროექტის თანაორგანიზატორია საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია, მხარდამჭერები – საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო და თბილისის მერია. გენერალური სპონსორი - ალიანს ჯგუფი; ოფიციალური სპონსორი - საქართველოს ბანკი.დარეგისტრირდით თქვენც და გახდით საუკეთესო ტურიზმის ინდუსტრიაში!ნომინაციები:საუკეთესო ბუტიკის ტიპის სასტუმროსაუკეთესო სტანდარტულიტიპის სასტუმროსაუკეთესო დელუქს ტიპის სასტუმროსაუკეთესო სპა და გამაჯანსაღებელი კურორტისაუკეთესო სამთო-სათხილამურო სასტუმროსაუკეთესო ზღვისპირა სასტუმროსაუკეთესო დაბალბიუჯეტიანი სასტუმროსაუკეთესო MICE ტურიზმისაუკეთესო ღვინის ტურიზმისაუკეთესო სათავგადასავლო ტურიზმისაუკეთესო ტრადიციული ქართული რესტორანისაუკეთესო ფესტივალი ან ღონისძიებასაუკეთესო მოგზაური ფოტოგრაფიუნიკალური კონცეფციის კაფე/რესტორანიტურისტული დანიშნულების საუკეთესო მარკეტინგული კამპანიასაუკეთესო სპეციალიზირებული ტურისტული სერვისისაუკეთესო ტურისტული საგანმანათლებლო ცენტრისაუკეთესო საერთაშორისო ქსელის სასტუმროწლის ყველაზე სწრაფად მზარდი კომპანია მცირე და საშუალო ბიზნესის მიმართულებითსაუკეთესო ქალი მეწარმე ტურიზმის ინდუსტრიაში