14 ოქტომბერს ზაზა მარჯანიშვილის მუსიკალური ვარიაციები ”სამოსელი პირველი” შესრულდება

2017 წლის 14 ოქტომბერს თბილისის საკონცერტო დარბაზში ლეგენდარული ქართველი მწერლის გურამ დოჩანაშვილის „სამოსელი პირველის“ შთაგონებით, ზაზა მარჯანიშვილის მიერ შექმნილი მუსიკალური ვარიაციები შესრულდება - 34 კომპოზიცია.თითოეული ეპიზოდის განწყობის გადმოსაცემად სცენაზე განთავსებულ ეკრანებზე ერთმანეთს „სამოსელი პირველისთვის“ შექმნილი ვიდეო-არტები შეენაცვლება.მონაწილეობენ:ევგენი მიქელაძის სახელობის საქართველოს ეროვნული სიმფონიური ორკესტრიდირიჟორი - ნიკოლოზ რაჭველი.მსახიობები - მიშა გომიაშვილი, ნანა შონიასოლისტები - თეა დემურიშვილი, მარიამ როინიშვილი, ოთარ ჯორჯიკია, გიორგი წამალაშვილი, ირინა თაბორიძე, გიორგი დავითაძემხატვარი - შოთა გლურჯიძეგენერალური პროდუსერი - თეო ჯორბენაძეპროექტის ხელმძღვანელი - მარინა სალუქვაძე„სამოსელი პირველის“ ახლებურ საკონცერტო ვერსიას მაყურებელი მოუთმენლად ელოდება.2018 წელს იგეგმება პროექტის გატანა საქართველოს ფარგლებს გარეთ.მუსიკის ავტორია საქართველოსა და აშშ-ში მოღვაწე კომპოზიტორი, პროდუსერი ზაზა მარჯანიშვილი, რომლის მუსიკა სრულდება საქართველოში, ევროპასა და ამერიკაში. 1997 წლიდან არის ამერიკის კომპოზიტორთა კავშირის (ASCAP) წევრი. როგორც კომპოზიტორს ამერიკასა და ევროპაში შექმნილი აქვს ათი ალბომი.არის 20-ზე მეტი ჰოლივუდის პროდუქციის მხატვრული ფილმისა და თრეილერის მუსიკის ავტორი - SHADOW OF THE DOUBT, FALLEN ANGEL, SAMUEL,TELEPHONE , THE TRAIL OF OLD DRUM, RACE TO SPACE და სხვა. ცნობილი ჰოლივუდური ტელესერიალების OUTER LIMITS (season of 1998), STARGATES (season of 1997), შემეცნებით-დოკუმენტური ფილმების NORTH AFRICA,EGYPT, ASIA, FANG SHUI (5 series) მუსიკის ავტორი. გახლავთ მრავალი სპექტაკლის მუსიკის ავტორი - THE WATER NYMPH, I TAKE YOUR HAND IN MINE, TWENTY YEARS IN AMERICA, SHADOW, CINDERELLA და სხვა, რომელიც დღესაც იდგმება ევროპასა და აშშ-ში. როგორც პროდიუსერს შექმნილი აქვს 150-ზე მეტი ალბომი განსხვავებული მუსიკალური სტილისტიკით - ჯაზი, კლასიკა, სამბა, რეგეი, როკი, ალტერნატიული მუსიკა, ირლანდიური და ამერიკული ფოლკი, მედიტაციური მუსიკა და სხვა.1986 წლიდან დღემდე არის ნიუ ორლეანის, ლას ვეგასის, სან ფრანცისკოს ნიუ იორკის, ლოს ანჯელლესის, ვენის, მოსკოვის და სანკტ-პეტერბურგის მუსიკალური ფესტივალების საპატიო სტუმარი.