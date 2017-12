Welcome to Georgia! ტურიზმის ეროვნული დაჯილდოების მესამე ოფიციალური ცერემონია გაიმართა

6 დეკემბერს რუსთაველის თეატრში Welcome to Georgia! ტურიზმის ეროვნული დაჯილდოების მესამე ოფიციალური ცერემონია გაიმართა, სადაც ტრადიციულად 21 გამარჯვებული გამოვლინდა ამდენივე განსხვავებულ ნომინაციაში.1. საუკეთესო ბუტიკის ტიპის სასტუმრო - სასტუმრო კაბადონი2. საუკეთესო სტანდარტული ტიპის სასტუმრო - სასტუმრო ივერია ინნ3. საუკეთესო დელუქს ტიპის სასტუმრო - Radisson Blu Iveria Tbilisi4. საუკეთესო სპა და გამაჯანსაღებელი კურორტი - Rixos Borjomi5. საუკეთესო სამთო-სათხილამუროსასტუმრო - სასტუმრო Quadrum6. საუკეთესო ზღვისპირა სასტუმრო - Sheraton Batumi7. საუკეთესო დაბალბიუჯეტიანი სასტუმრო - პუშკინის 108. საუკეთესო MICE ტურიზმი - Georgian Events9. საუკეთესო ღვინის ტურიზმი - შატო მუხრანი10. საუკეთესო სათავგადასავლო ტურიზმი - ​ტურისტული კომპლექსი ზეთა11. საუკეთესო ტრადიციული ქართული რესტორანი - წისქვილი ჯგუფი12. საუკეთესო მოგზაური ფოტოგრაფი - გიორგი ლიპარტელიანი13. კონცეფტუალური კაფე/რესტორანი - სირაჯხანა14. ტურისტული დანიშნულების საუკეთესო მარკეტინგული კამპანია - Where.ge15. საუკეთესო სპეციალიზირებული ტურისტული სერვისი - ინკლუზიური ტურიზმის ცენტრი-პარსა16. საუკეთესო საერთაშორისო ქსელის სასტუმრო საქართველოში - Acor ჯგუფის წევრი სასტუმრო მერკური თბილისი17. წლის ყველაზე სწრაფად მზარდი კომპანია მცირე და საშუალო ბიზნესის მიმართულებით - Best Western Kutaisi18. საუკეთესო ქალი მეწარმე ტურიზმის ინდუსტრიაში - ინკლუზიური ტურიზმის ცენტრი-პარსას დამფუძნებელი თამარ მახარაშვილი19. საუკეთესო ფესტივალი ან ღონისძიება - Tbilisi Open Air20. საუკეთესო ფესტივალი ან ღონისძიების ჯილდო ასევე გადაეცა - ფოტო ფესტივალ ქოლგას უნიკალური კონცეფციისათვის, აღნიშნულმა ფესტივალმა შეძლო საქართველოს მონიშვნა მსოფლიო ფოტო გამოფენების რუკაზე.დაჯილდოების ცერემონიას ესწრებოდა 700-ზე მეტი სტუმარი: პირველი ვიცე პრემიერი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი - დიმიტრი ქუმსიშვილი; თბილისის მერი - კახა კალაძე; საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმნისტრაციის ხელმძღვანელი - გიორგი ჩოგოვაძე, პროექტის ნომინანტები და პარტნიორები, სახელმწიფო სექტორი, ბიზნეს სექტორი, საერთაშორისო და ადგილორივი მედია.ცერემონია გახსნა თბილისის მერმა კახა კალაძე, მან განაცხადა, რომ ტურისტული მიმართულებით ქვეყნის ცნობადობის ამაღლების დიდი პოტენციალი არსებობს და რომ ტურიზმის განვითარებაში თითოეული ამ სფეროში ჩართული კომპანიის როლი უმნიშვნელოვანესია. სტუმრებს მიესალმა პირველი ვიცე პრემიერი დიმიტრი ქუმსიშვილი, რომელმაც ისაუბრა ქართული ეკონომიკისთვის ტურიზმის სექტორის მნიშვნელობაზე, ამ სფეროში მიმდინარე მიღწევებზე და პროექტის მნიშვნელობაზე. ვიცე პრემიერმა სპეციალური ჯილდო გადასცა - საბა კიკნაძეს, კავკასუს თრეველის დამფუძნებელს, ტურიზმის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის.სტუმრებს, პროექტის პარტნიორებსა და ნომინანტებს მიმართა და მადლობა გადაუხადა ტურიზმის ეროვნული დაჯილდოების დამფუძნებელმა მარინა ჩაიკამ, რომელმაც პროექტის განვითარებასა და გლობალურ მნიშვნელობას გაუსვა ხაზი.მოწვეულ სტუმრებს პროექტში მიღებული გამოცდილება და შთაბეჭდილება გაუზიარეს ჟიურის წევრებმაც. ხოლო ერთ-ერთი ჟიურის წევრი ზურაბ პოლოლიკაშვილი ვიდეო მიმართვით მიესალმა დამსწრე საზოგადოებას, მანაც აღნიშნა ქვეყნის განვითარებაში ტურიზმის სფეროს მნიშვნელობა, მადლობა გადაუხადა ორგანიზატორებს და აღნიშნა რომ ეს პროექტი ხელს უწყობს ამ სფეროში დასაქმებული კომპანიების წახალისებას.“Welcome to Georgia!“-ს პროექტში წელს მონაწილეობა 320 ნომინანტმა მიიღო, რომელთა შორის იყვნენ საქართველოს ტურიზმისა და მასპინძლობის ინდუსტრიაში მომუშავე კომპანიები, საქართველოს ყველა რეგიონიდან: სასტუმროები, ტურისტული სააგენტოები, ღონისძიებები და ფესტივალები, რესტორნები და კაფეები, ღვინის კომპანიები, მოგზაური ფოტოგრაფები და სხვა... თითოეული ნომინანტი საერთაშორისოდ აღიარებული მეთოდოლოგიის მიხედვით შეაფასა დაჯილდოების დამოუკიდებელმა ჟიურის შემადგენლობამ, რომელიც საერთაშორისო და ადგილობრივი ტურიზმისა და მომსახურეობის სფეროს პროფესიონალებისგან შედგებოდა, შესაფასებელი კატეგორიები თითოეულ ჟიურის წევრს განაწილებული ჰქონდა თავისი პროფესიული საქმიანობის მიხედვით. პროექტის გამჭვირვალობისა და მიუკერძოებლობის გარანტად უკვე მესამე წელია ჟიურის შეფასებას ინდივიდუალურად ყველა ნომინანტისთვის ითვლის და აჯამებს პროექტის დამოუკიდებელი აუდიტორი „ბიდიო საქართველო“ და ავლენს ფინალისტებს და გამარჯვებულებს თითოეულ ნომინაციაში, რომელთა ვინაობაც ცნობილი გახდა 6 დეკემბერს, რუსთაველის თეატრში გამართულ Welcome to Georgia! 